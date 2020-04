Lovitura pe care a incercat sa o dea Barcelona! Putea fi o adevarata bomba, dar totul a picat! Ce jucator de la PSG putea ajunge pe Camp Nou

Barcelona a vrut sa cumpere un jucator de la PSG.

La finalul anului 2019, Barcelona putea da o adevarata lovitura pe piata transferurilor. Potrivit Le10Sport, catalanii au vrut sa il aduca pe Marquinhos de la PSG, insa mutarea nu a reusit. Sursa citata scrie ca oficialii de pe Camp Nou au vrut sa profite de negocierile tensionate dintre fundasul brazilian si PSG pentru prelungirea contractului si l-au contactat in iarna pentru a-l aduce pe Camp Nou.

In cele din urma, Marquinhos si-a reinoit contractul cu PSG pana in 2024 si a refuzat sa mearga pe Camp Nou. Barcelona se afla in cautarea unui fundas central dupa ce Samuel Umtiti a intrat in dizgratia sefilor catalani. Cele doua variante pe care Barcelona le ia in calcul in acest moment sunt Dayot Upamecano si Diego Carlos.

