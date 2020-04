Leo Messi si-a ales PREFERATUL! Pe cine prefera argentinianul sa vada PLECAT de la Barcelona si pe cine vrea sa pastreze! Varianta surpriza 

Barcelona urmareste mai multe transferuri, dar se poate si desparti de numerosi jucatori.

Lionel Messi este in contradictie cu Consiliul de administratie de la Barcelona in vederea plecarii lui Philippe Coutinho, care este dorit de multe cluburi din Premier League.

Messi prefera, mai degraba, ca Barcelona sa il vanda pe Ousmane Dembele si sa il pastreze pe Coutinho, potrivit The Atletic. Coutinho pare ca va parasi Barca in aceasta vara dupa ce nu a reusit sa impresioneze de la venirea sa de la Liverpool, in 2018.

Brazilianul vrea sa isi redescopere forma si este dorit de mai multe cluburi din Premier League. Everton, Leicester si Newcastle sunt cateva dintre posibilele destinatii, dar Messi nu crede ca vanzarea lui Coutinho este cel mai bun lucru.

Messi si colegii sai de la Barca au fost de acord cu reducerile salariale pe timpul pandemiei de coronavirus. "Inainte de a merge mai departe, vreau sa clarificam ca am fost tot timpul de dispusi sa ne reducem salariile. Noi, ca jucatori, suntem aici pentru a ajuta clubul.", a declarat Messi.