Reacția lui Hagi după ce Messi s-a despărțit de Barcelona! Care este marea dorință a „Regelui”

Gheorghe Hagi consideră că Lionel Messi este de neînlocuit.

Decizia că Lionel Messi nu va continua la Barcelona a șocat pe toată lumea, mai ales că Joan Laporta a tot menționat că negocierile decurg bine.Gică Hagi, care a evoluat pe Camp Nou două sezoane, între 1994 și 1996, este de părere că clubul blaugrana o să sufere după despărțirea de starul argentinian.

„Din păcate, există și despărțire. Viața are momnete in care ne arata că nimic nu este întâmplător. Nu s-a putut din punct de vedere financiar și el va lăsa un gol imens. E un jucător imens, unic, care lasă un gol exact ca Johan Cruyff. Este cel mai mare jucător din istoria Barcelonei. A marcat o epocă în fotbalul mondial și cred că echipa care îl va lua va juca în continuare foarte bine in următorii 3-4 ani”, a declarat Hagi la DigiSport.

Antrenorul Farului Constanța a mărturisit că își dorește să îi vadă jucând împreună pe oamenii care au dominat fotbalul mondial în ultimii 16 ani, Messi și Ronaldo.

„Se va duce la o echipă care să domine, să joace un fotbal ofensiv, să cunoască sistemul. Ori City, ori Paris Saint-Germain. Vorbim de Messi, el va influența oriunde se duce. E unic, a marcat istoria, ne-a facut fericiți pe toti. A marcat goluri cu nemiluita, fenomenal.

I-aș vedea pe Messi și Cristiano Ronaldo să joace împreună. Să o vedem și pe asta. Pot juca împreună pentru că sunt diferiți, din punctul meu de vedere, ca antrenor. Cine are banii, se poate gândi la ei doi”, a prezicat Gică Hagi.