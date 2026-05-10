Alexandru Dobre (27 de ani) a lipsit de la meciul din etapa #8 după ce a acuzat stări de rău. El ar fi suferit un atac de panică în timp ce se afla la aeroport, înainte să plece la Cluj.

Diagnosticul medicilor pentru Alex Dobre, absent în ”U” Cluj - Rapid

Fotbalistul Rapidului ar fi avut o hipoglicemie, adică a înregistrat valori scăzute ale glicemiei din corp, fapt care i-a cauzat stări de leșin, amețeală și alte simptome asemănătoare.

Robert Niță, un apropiat al clubului Rapid, a evidențiat că Dobre a petrecut ore bune la investigații cu o zi înainte de meciul cu ”U” Cluj și că nu mai avea cum să ajungă la meci.

”A fost vorba despre o hipoglicemie severă sau acută, cu stări de leșin, amețeală, transpirație abundente și așa mai departe. A fost dus la la investigații și n-avea cum să ajungă, n-avea cum să ajungă la meci.

Nu avea cum să ajungă sâmbătă la Cluj, pentru că el a stat până după miezul nopții la investigații. A suferit o scădere a nivelului de de glucoză. Valoarea normală se învârte undeva pe la 70. El, când i s-a măsurat, avea 30”, a spus Robert Niță, potrivit fanatik.

În afară de Dobre, de la ”U” Cluj - Rapid au mai lipsit Dejan Iliev (entorsă), Alexandru Pașcanu (suspendat), Cristian Manea (probleme genunchi), Leo Bolgado (accidentare genunchi), Gabriel Gheorghe (probleme musculare), Jakub Hromada (probleme musculare la gambă), Cătălin Vulturar (accidentare umăr) și Claudiu Petrila (leziune musculară).