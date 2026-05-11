Cristi Chivu a decis! Cum va arăta Inter la meciul care poate aduce primul event după 16 ani

Campioană matematic cu trei etape înainte de finalul sezonului, Inter și-a respectat blazonul și a învins clar Lazio, sâmbătă seară, scor 3-0. Duelul se va repeta miercuri, în Coppa Italia, însă miza este mult mai mare.

Primul 11 pe care Cristi Chivu ar urma să îl alinieze în finala Coppa Italia, Lazio - Inter

La partida de campionat, Cristi Chivu a decis să odihnească mai multe nume importante din echipă, însă miercuri seară va alinia cel mai puternic prim 11 pe care îl are la dispoziție.

Gazzetta dello Sport scrie că poarta lui Inter va fi apărată de Josep Martinez (27 de ani), spaniolul care a fost titularizat în toate meciurile din Coppa Italia. În apărare, Cristi Chivu va miza pe cei trei stoperi obișnuiți: Bisseck, Bastoni și Akanji, în timp ce locul accidentantului Hakan Calhanoglu ar urma să fie luat de Petar Sucic.

În atac, Cristi Chivu este așteptat să mizeze pe cuplul clasic format din Lautaro Martinez și Marcus Thuram.

Primul 11 probabil al lui Inter la finala cu Lazio din Coppa Italia: J. Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - Dumfries, Zielinski, Barella, Sucic, Dimarco - L. Martinez, Thuram

Ultimul event câștigat de Inter a fost în sezonul 2009/2010, cu Jose Mourinho pe banca și Cristi Chivu în teren. Atunci, "nerazzurrii" cucereau inclusiv Liga Campionilor.