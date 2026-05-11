Cristi Chivu a decis! Cum va arăta Inter la meciul care poate aduce primul event după 16 ani

Cristi Chivu poate câștiga un nou trofeu cu Inter Milano. Finala Cupei Italiei contra lui Lazio este programată miercuri, de la ora 22:00, pe Stadio Olimpico, în direct pe VOYO.

  • Cristi Pintea, Daniel Anghel și Radu Bunescu (video) vor transmite cele mai noi informații de la Roma, acolo unde se dispută finala Coppa Italia. 

Campioană matematic cu trei etape înainte de finalul sezonului, Inter și-a respectat blazonul și a învins clar Lazio, sâmbătă seară, scor 3-0. Duelul se va repeta miercuri, în Coppa Italia, însă miza este mult mai mare.

Primul 11 pe care Cristi Chivu ar urma să îl alinieze în finala Coppa Italia, Lazio - Inter

La partida de campionat, Cristi Chivu a decis să odihnească mai multe nume importante din echipă, însă miercuri seară va alinia cel mai puternic prim 11 pe care îl are la dispoziție.

Gazzetta dello Sport scrie că poarta lui Inter va fi apărată de Josep Martinez (27 de ani), spaniolul care a fost titularizat în toate meciurile din Coppa Italia. În apărare, Cristi Chivu va miza pe cei trei stoperi obișnuiți: Bisseck, Bastoni și Akanji, în timp ce locul accidentantului Hakan Calhanoglu ar urma să fie luat de Petar Sucic.

În atac, Cristi Chivu este așteptat să mizeze pe cuplul clasic format din Lautaro Martinez și Marcus Thuram.

  • Primul 11 probabil al lui Inter la finala cu Lazio din Coppa Italia: J. Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - Dumfries, Zielinski, Barella, Sucic, Dimarco - L. Martinez, Thuram

Ultimul event câștigat de Inter a fost în sezonul 2009/2010, cu Jose Mourinho pe banca și Cristi Chivu în teren. Atunci, "nerazzurrii" cucereau inclusiv Liga Campionilor.

Stadio Olimpico are o încărcătură aparte pentru Cristi Chivu

După 11 ani în care a jucat la cel mai înalt nivel în Italia, Cristi Chivu poate considera că are o bună parte din carieră strâns legată de Stadio Olimpico. Nu doar pentru că a evoluat patru ani la AS Roma, ci și pentru că în ”Foro Italico” și-a rotunjit serios palmaresul ca fotbalist.

Românul a câștigat de trei ori Coppa Italia ca jucător, cu AS Roma și Inter Milano, toate pe ”Olimpico”, acolo unde se dispută în fiecare an ultimul act al competiției.

