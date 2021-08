Messi ar putea reveni la Barcelona, chiar în meciul cu rivalul Cristiano Ronaldo! Anunțul momentului în Spania

Leo Messi, fotbalist liber de contract de mai bine de o lună, ar putea reveni la Barcelona chiar în duelul cu Juventus, echipa lui Cristiano Ronaldo. Mundo Deportivo a anunțat că messi ar putea juca pentru Barcelona pe 8 august, atunci când are loc "Trofeul Joan Gamper", împotriva lui Juventus.

Laporta speră să finalizeze, până atunci, toate demersurile necesare astfel încât să se concretizeze acest lucru. Messi este liber de contract de pe 1 iulie. Meciul dintre Barcelona și Juventus va avea loc pe Camp Nou.

Messi a revenit din vacanță și a fost surprins pe aeroportul din Barcelona. Suporterii speculează că acesta va semna cât de curând un nou contract cu echipa pentru care a scris istorie.

Lionel Messi is back in Barcelona after his holiday. pic.twitter.com/sIrTgy4X4f