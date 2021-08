Cu cine ar putea semna Messi după despărțirea de Barcelona! Indiciul despre viitoarea destinație

Lionel Messi și Joan Laporta s-au întâlnit joi pentru ca starul argentinian să semneze prelungirea contractului cu Barcelona. Totul era planificat, de la înțelegerea pe 5 ani pe care deținătorul a 6 Baloane de Aur o dorea, pentru a mai bifa încă două ediții ale Cupei Mondiale, până la reducerea venitului pe care a acceptat-o pentru a continua pe Camp Nou.

Însă negociera dintre cele două parți nu au avut o finaliate și la câteva ore, Barcelona a emis un comunicat oficial în care a anunțat că cel mai bun jucător din istoria clubului nu va continua la echipa blaugrana. Astfel, după 21 de ani de când se află în familia catalanilor, Messi va îmbrăca pentru prima dată în carieră tricoul unui alt club.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona