După ce a transformat-o pe CFR dintr-o formație care se lupta la salvarea de la retrogradare într-o echipă care a luptat cu șanse reale la titlu și a calificat-o în Europa, conducătorii ardelenilor, în frunte cu Ioan Varga și Iuliu Mureșan, au dat asigurări că Daniel Pancu va antrena echipa și în următorul sezon.

Mihai Stoica l-a criticat pe Daniel Pancu: ”Ar trebui să fie mai ponderat!”

Spre surprinderea multora, Daniel Pancu a început să se plângă de condițiile de la CFR Cluj și a spus că pentru a rămâne, Varga ar trebui să îndeplinească niște condiții: salarii la zi, o bază de pregătire și câteva transferuri importante.

Cuvintele lui Pancu l-au deranjat pe Varga, care l-a numite ”nesimțit” și ”un om de nimic” pe tehnician. Ulterior, s-a implicat și Iuliu Mureșan, care a spus că Pancu este un ”trădător”. Reacția lui Pancu a fost extrem de dură și l-a numit ”domnul Rahat” pe președintele de la CFR Cluj.

Mihai Stoica a comentat scandalul dintre Daniel Pancu și conducerea lui CFR Cluj și a tras anumite concluzii. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB crede că antrenorul ar trebui să dea dovadă de mai multă responsabilitate și să fie mai temperat în relația cu cei din conducerea unui club.

”Se apropie și el de 50 de ani și trebuie să fie puțin mai ponderat. Dacă foloseam eu <<domnul Rahat>> și alte chestii de-astea, eram pus la zid din față și din profil”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

De altfel, Mihai Stoica a avut o remarcă dulce-amară la adresa tehnicianului. Chiar dacă îl consideră un antrenor talentat și cu mult potențial, oficialul de la FCSB spune că Pancu nu se poate considera încă un antrenor cu experiență. Mai mult, MM Stoica a criticat discursul lui Daniel Pancu, despre care a spus că este lipsit de logică.

”Eu am o părere foarte bună despre antrenorul Pancu, chiar dacă nu a antrenat pe nimeni până acum. A fost selecționer puțin, a fost antrenor la Iași puțin, iar acum a fost câteva etape la CFR Cluj. Cred că are un real talent pentru meseria asta, dar nu am reușit niciodată să-i înțeleg discursul.

Eu tot timpul caut logică în discursul oamenilor, iar la el nu văd logică. În schimb, fotbal știe. Dacă e suficient să știi fotbal și să antrenezi bine, e ok, dar dacă trebuie să ai și un discurs logic și să-ți cenzurezi anumite reacții, cred că e mult mai bine”, a adăugat oficialul de la FCSB.