FCSB a avut 3-1 și a fost aproape de a tranșa calificarea după 90 de minute, dar moldovenii au egalat pe finalul partidei și au împins jocul spre cele două reprize de prelungiri. Acolo, Octavian Popescu a fost cel care a dat lovitura după un gol de senzație, marcat după ce a driblat trei adversari.

Valeriu Iftime, finanțatorul echipei moldovene, se gândește deja la ce are de făcut pentru sezonul următor, având în vedere că FC Botoșani a încheiat anul pe locul zece, după un start entuziasmant cu Leo Grozavu pe banca tehnică.

Valeriu Iftime: ”Pot să spun că este un sezon ratat”

Echipa a ratat prezența în play-off, chiar dacă părea să fie o candidată serioasă pentru titlu și cupele europene. Barajul putea salva sezonul, dar Botoșaniul a cedat în prelungiri cu FCSB. Per total, Valeriu Iftime consideră că acest sezon este ”ratat”.

„La ce speranțe aveam în luna noiembrie, pot să spun că este un sezon ratat. Garantat eram în play-off și, având în vedere jocurile mele cu cei care erau în zona asta de play-off... m-am gândit foarte, foarte mult la Europa, dar e o chestiune idealistă sau prea mult față de puterea Botoșaniului.

FCSB-ul are niște jucători buni, dar m-a bătut un jucător. Ăla a fost talentul lui, asta e viața. Asta este”, a spus Iftime, pentru Sport.ro.

FC Botoșani a încheiat play-out-ul pe locul zece, cu 33 de puncte, dar a profitat de faptul că UTA Arad și Oțelul Galați nu au avut licența UEFA și a evoluat la barajul pentru Conference League.

Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League

Vineri vom afla ultima echipă calificată în cupele europene. Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, pe 29 mai, de la ora 20:30. Marele derby va avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf.

Învingătoarea de vineri va obține calificarea în turul 2 preliminar din UEFA Conference League.

Miza va fi uriașă pentru ambele cluburi. Ultimul sezon în care Dinamo a participat în cupele europene a fost 2012/2013. Atunci, "Câinii" au jucat în play-off-ul UEFA Europa League, fiind eliminați de Metalist Harkiv cu scorul general de 1-4.

În schimb, FCSB e obișnuită să joace măcar în preliminariile cupelor europene. Mai mult decât atât, în ultimele două sezoane, clubul lui Gigi Becali a evoluat în faza principală din UEFA Europa League.