Salariu de boier pentru Sandro Tonali la Tottenham! Suma pe care o pun londonezii pe masă

Salariu de boier pentru Sandro Tonali la Tottenham! Suma pe care o pun londonezii pe masă Premier League
SPORT.RO
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Încă un transfer stelar la Spurs.

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mateus fernandezSandro TonaliTottenhamNewcastle United
Din articol

Tottenham urmează să plătească 92,5 milioane de lire sterline, plus un bonus de 7,5 milioane de lire, pentru mijlocașul italian în vârstă de 26 de ani.

  • Articol scris de Matei Barbu

Tottenham a ajuns la un acord pentru transferul lui Sandro Tonali

Mijlocașul este așteptat să zboare joi din Milano spre Londra pentru a efectua vizita medicală și a finaliza formalitățile legale ale transferului.

Salariul lui Tonali este estimat la peste 275.000 de lire sterline pe săptămână la Spurs, iar italianul este nerăbdător să lucreze cu antrenorul Roberto De Zerbi.

Spurs „sparge” bursa transferurilor

Pentru a doua zi consecutivă, Tottenham și-a luat angajamentul de a-și doborî recordul de transfer, după ce a ajuns la o înțelegere în valoare de 85 de milioane de lire sterline cu portughezul Mateus Fernandes.

Sosirile lui Fernandes și Tonali vor ridica suma totală cheltuită de Spurs la aproximativ 200 de milioane de lire sterline peste pragul cheltuielilor.

De asemenea, clubul londonez a achitat 52 de milioane de lire sterline pentru fundașul olandez Jan Paul van Hecke de la Brighton.

Aceste transferuri scot în evidență o schimbare clară în strategia de piață a echipei, după două sezoane consecutive încheiate pe locul 17 în Premier League.

Transferurile efectuate de Spurs în această vară:

  • Andy Robertson – Liverpool, liber de contract  
  • Marcos Senesi – Bournemouth, liber de contract  
  • Martin Dúbravka – Burnley, liber de contract  
  • Jan Paul van Hecke – Brighton, 52 mil. lire  
  • Mateus Fernandes – West Ham, 85 mil. lire  
  • Sandro Tonali – Newcastle, 100 mil. lire  

Cheltuieli totale cu transferurile până în prezent: 237 milioane de lire!

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