CM 2026 va debuta nu doar cu fotbal, ci și cu un spectacol de amploare, inspirat din modelul Super Bowl. FIFA a pregătit trei ceremonii de deschidere, câte una în fiecare țară gazdă.

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Evenimentele sunt coordonate de producătorul italian Marco Balich, cunoscut pentru spectacolele de la Jocurile Olimpice, iar fiecare ceremonie va avea artiști diferiți.

În Mexic (Ciudad de Mexico), cap de afiș sunt Shakira și Burna Boy, alături de J Balvin, Tyla și alți artiști latino și internaționali. Show-ul este programat înaintea meciului de deschidere și va dura aproximativ 16 minute.

În Canada (Toronto), scena va fi împărțită de Michael Buble, Alanis Morissette și Vegedream, într-un spectacol mai scurt, de circa 13 minute.

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