GALERIE FOTO Shakira în Mexic, Anitta în SUA! Ele sunt artistele gata să facă show la Cupa Mondială

Shakira în Mexic, Anitta în SUA! Ele sunt artistele gata să facă show la Cupa Mondială CM 2026
SPORT.RO
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Cupa Mondială 2026 va începe pe 11 iunie și se va încheia pe 19 iulie, fiind prima ediție cu 48 de echipe participante.

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AnittaShakiraCM 2026
Din articol

CM 2026 va debuta nu doar cu fotbal, ci și cu un spectacol de amploare, inspirat din modelul Super Bowl. FIFA a pregătit trei ceremonii de deschidere, câte una în fiecare țară gazdă.

Shakira, cap de afiș în Mexic

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Evenimentele sunt coordonate de producătorul italian Marco Balich, cunoscut pentru spectacolele de la Jocurile Olimpice, iar fiecare ceremonie va avea artiști diferiți.

În Mexic (Ciudad de Mexico), cap de afiș sunt Shakira și Burna Boy, alături de J Balvin, Tyla și alți artiști latino și internaționali. Show-ul este programat înaintea meciului de deschidere și va dura aproximativ 16 minute.

În Canada (Toronto), scena va fi împărțită de Michael Buble, Alanis Morissette și Vegedream, într-un spectacol mai scurt, de circa 13 minute.

Anitta, gata să facă show în SUA

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În Statele Unite (Los Angeles), cap de afiș este Katy Perry, alături de Future, Lisa (BLACKPINK), Rema și Anitta.

FIFA pregătește și un moment special pentru finala competiției, programată pe 19 iulie pe MetLife Stadium. Shakira ar urma să cânte și la pauza finalei, într-un spectacol inspirat de modelul Super Bowl.

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