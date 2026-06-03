CM 2026: S-a prezentat la ambasadă ca să obțină o viză de urgență, la o zi după ce i s-a refuzat intrarea în SUA

Atacantul elveţian Breel Embolo a depus miercuri o cerere de viză de urgenţă la Ambasada Statelor Unite din Berna, la o zi după ce i s-a interzis îmbarcarea în avionul echipei către Cupa Mondială din cauza unei condamnări penale, relatează AP, scrie news.ro.

Federaţia Elveţiană de Fotbal a confirmat marţi, din cantonamentul echipei din San Diego, motivul pentru care autorizaţia de călătorie a lui Embolo în SUA a fost supusă reexaminării. Acesta are o condamnare care a intrat în vigoare anul acesta.

Embolo a fost pus sub acuzare în urma unei altercaţii în centrul oraşului Basel în 2018, iar sentinţa de condamnare a fost menţinută în apel în septembrie anul trecut. Sentinţa a devenit definitivă în aprilie, cu doar câteva săptămâni înainte ca Embolo să plece în Statele Unite pentru a participa la a treia Cupă Mondială din cariera sa.

„Ancheta ambasadei s-a concentrat în mod specific asupra existenţei unor acte de violenţă fizică. Nu a fost cazul”, a declarat forul fotbalistic elveţian. „Breel şi echipa aşteaptă acum aprobarea, astfel încât el să poată călători la San Diego şi să se alăture lotului cât mai curând posibil”.