Câte sute de fotbaliști sunt debutanți la un Campionat Mondial

Imaginile prin care Sorana Cîrstea a lăsat în urmă Parisul și turneul de la Roland Garros

"Marea întrebare: ce i-a căzut, de fapt, lui Embolo pe teren?" A venit răspunsul după Ungaria - Elveția

"Marea întrebare: ce i-a căzut, de fapt, lui Embolo pe teren?" A venit răspunsul după Ungaria - Elveția

"Marea întrebare: ce i-a căzut, de fapt, lui Embolo pe teren?" A venit răspunsul după Ungaria - Elveția

"Marea întrebare: ce i-a căzut, de fapt, lui Embolo pe teren?" A venit răspunsul după Ungaria - Elveția

"Marea întrebare: ce i-a căzut, de fapt, lui Embolo pe teren?" A venit răspunsul după Ungaria - Elveția

"Marea întrebare: ce i-a căzut, de fapt, lui Embolo pe teren?" A venit răspunsul după Ungaria - Elveția

De ce nu s-a bucurat atacantul elvețian Breel Embolo după ce a deschis scorul în meciul Elveția - Camerun

De ce nu s-a bucurat atacantul elvețian Breel Embolo după ce a deschis scorul în meciul Elveția - Camerun

De ce nu s-a bucurat atacantul elvețian Breel Embolo după ce a deschis scorul în meciul Elveția - Camerun

De ce nu s-a bucurat atacantul elvețian Breel Embolo după ce a deschis scorul în meciul Elveția - Camerun

De ce nu s-a bucurat atacantul elvețian Breel Embolo după ce a deschis scorul în meciul Elveția - Camerun

De ce nu s-a bucurat atacantul elvețian Breel Embolo după ce a deschis scorul în meciul Elveția - Camerun

De ce nu s-a bucurat atacantul elvețian Breel Embolo după ce a deschis scorul în meciul Elveția - Camerun

Naţionala de fotbal a Elveţiei a zburat marţi spre cantonamentul său din California fără Breel Embolo, căruia i se refuză deocamdată autorizaţia administrativă de a intra în Statele Unite, cu nouă zile înainte de Cupa Mondială (11 iunie - 19 iulie), informează AFP.

Breel Embolo, acum la Rennes, ”nu poate călători în SUA în acest moment”

Atacantul lui Rennes "din păcate nu poate călători în Statele Unite cu echipa în acest moment", a indicat Federaţia elveţiană (ASV) la prânz, chiar înainte ca restul lotului să plece cu zborul Zurich-Los Angeles.

Autorizaţia ESTA a lui Breel Embolo, un sistem automat care verifică dacă călătorii scutiţi de viză pot intra în Statele Unite, "era încă aprobată până în această dimineaţă. Cu toate acestea, la ora 10:30, am fost informaţi că cererea sa ESTA este în curs de revizuire", a continuat ASV.

ASV, "aflată în prezent în contact cu autorităţile relevante", "presupune că Breel se va alătura echipei fie astăzi, fie mâine (miercuri - n. r.)" şi nu a comunicat nicio ipoteză care ar putea explica această problemă.

A fost condamnat definitiv în acest an

Pe 21 aprilie, Breel Embolo a fost condamnat definitiv de sistemul judiciar elveţian la o amendă cu suspendare de 3.000 de franci elveţieni, pe o perioadă de 45 de zile, pentru multiple ameninţări proferate în 2018, în timpul unei altercaţii la Basel, scrie Agerpres.

Echipa naţională a Elveţiei, care a ajuns în optimi de finală la ultimele trei Cupe Mondiale, îşi va începe campania din faza grupelor pe 13 iunie împotriva Qatarului, la San Francisco.

Duminică, ”Nati” a învins Iordania cu 4-1 într-un meci de pregătire, înainte de ultimul amical împotriva Australiei, care va avea loc sâmbătă, în apropierea cantonamentului său din San Diego.