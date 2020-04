Italienii anunta BOMBA! Barcelona si Inter s-au inteles: schimb SPECTACULOS de jucatori intre cele doua echipe

Barcelona si Inter sunt pe cale sa faca schimbul verii in fotbalul mondial.

Italienii de la Gazzetta dello Sport anunta ca sefii celor doua echipe iau in considerare un schimb intre Lautaro Martinez si Antoine Griezmann.

Singurul lucru care mai sta in calea transferului in acest moment este salariul campionului mondial de la Barcelona, care are un venit de 17 milioane de euro pe sezon la clubul de pe Camp Nou.

Inter va trebui sa il convinga pe francez sa-si micsoreze pretentiile, la echipa italiana cel mai mare salariu fiind de 7.5 milioane de euro pe sezon.

Barcelona il vrea cu orice pret pe Lautaro Martinez din sezonul viitor. Argentinianul de 22 de ani este colegul lui Messi si in atacul echipei nationale, iar capitanul Barcelonei de abia asteapta sa faca cuplu cu Lautaro si pe Camp Nou.

Catalanii vor sa renunte la Griezmann, pentru care plateau 120 de milioane de euro in vara trecuta, insa care nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor.