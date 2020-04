Barcelona vrea sa transfere de la Juventus!  Ce jucator este in atentia catalanilor

Barcelona il doreste pe Federico Bernardeschi de la Juventus.

Juventus si Barcelona au purtat discutii in ultima perioada de transferuri. Unul dintre punctele comune a fost Ivan Rakitic, insa discutiile nu s-au concretizat.

Un alt jucator este acum in centrul atentiei, insa pe ruta inversa. Federico Bernardeschi, mijlocasul ofensiv al lui Juve, este in atentia catalanilor pentru urmatoarea perioada de transferuri, anunta Gazzetta dello Sport.

Fotbalistul italian, in varsta de 26 de ani, nu a reusit sa se impuna la Juve si cauta o echipa la care sa fie dorit si sa prinda meciuri. A fost cumparat de la Fiorentina in 2017, in schimbul a 40 de milioane de euro.

Federico Bernardeschi a impresionat la Fiorentina prin stilul sau de joc, a prins peste 90 de partide si pentru Juve, dar acum nu mai este in gratiile antrenorului.