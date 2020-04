A inceput REVOLUTIA la Barcelona! Presedintele catalanilor a numit noii membri din conducerea clubului! Continua scandalul pe partea administrativa

Barcelona a angajat noi oameni dupa demisia a sase conducatori.

Josep Maria Bartomeu, presedintele Barcelonei, a venit cu propuneri pentru posturile e conducere, iar consiliul de administratie a acceptat.

Se stie ca, in urma cu cateva zile, sase membrii din conducerea Barceloni si-au dat demisia, nefiind multumiti de capacitatea manageriala a presedintelui Bartomeu. Asadar, noii membri din conducerea catalanilor sunt: Jordi Moix in functia de vicepresedinte economic, Pau Vilanova in functia de vicepresedinte institutional, Oriol Tomas in calitate de vicepresedinte al zonei comerciale, Marta Plana in calitate de secretar al consiliului de administratie si David Bellver, ca trezorier.

De asemenea, clubul a anuntat ca va lua masuri penale impotriva lui Emili Rousaud pentru acuzatii grave facute impotriva presedintelui.

"Bartomeu m-a contactat si mi-a spus ca vrea sa remanieze conducerea, intrucat nu are incredere in anumiti conducatori, in special in mine. El mi-a spus ca au fost anumite discutii si remarci care au deranjat jucatorii, iar eu am pus in discutie munca executivului.", a declarat Emili Rousaud dupa demisia sa

Barcelona se afla pe primul loc in LaLiga, la doua puncte peste Real Madrid si este calificata in optimile Champions League, unde a remizat in turul cu Napoli, scor 1-1.