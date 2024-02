Reacția lui Mircea Rednic după înfrângerea cu Rapid: "Arbitrul a mai și încurcat jocul"

Rapid a făcut uitat eşecul de la Iaşi, impunându-se clar, prin golurile marcate de Albion Rrahmani (1, 82), Robert Bădescu (13) şi Borisav Burmaz (90+6), în timp ce pentru oaspeţi a punctat Claudiu Micovschi (44).

Lovitură de start a fost dată de halterofila Loredana Toma (CS Rapid), multiplă campioană europeană şi mondială. Sportiva a primit un tricou al echipei Rapid cu numărul 10 şi prenumele ei pe spate.

Concluziile lui Mircea Rednic după Rapid - UTA Arad 4-1

Tehnicianul ardelenilor a explicat că diferența de scor este prea mare, în comparație cu jocul practicat de cele două echipe, adăugând că trebuie să-și îndrepte atenția spre următorul meci.

"Am pornit de la 1-0. La o fază fixă, 2-0. Am revenit în joc, asta ne-a dat mai mult curaj, am început repriza foarte bine, am avut ocazii. Le-am făcut cadouri, a fost ziua cadourilor.

Am avut două sau trei ocazii clare, nu am avut nici șansă. Păcat de scor! Dacă zici 4-1, te gândești că au dominat. Golul patru, de cascadorii râsului, arbitrul a mai și încurcat jocul. Îmi pare rău, scorul e prea drastic.

Le-am spus să aibă încredere, știu ce înseamnă să intri cu 2-1 la pauză. E un scor periculos, băieții au reacționat foarte bine. Puteam să și câștigăm. Trebuie să fim pozitivi, avem sâmbătă meci, trebuie să eliminăm greșelile, astăzi am făcut multe", a declarat Mircea Rednic, la finalul partidei.