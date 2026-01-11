Partida Barcelona - Real Madrid, contând pentru finala Supercupei Spaniei, are loc chiar acum și este redată în format LIVE TEXT de către Sport.ro.

Premieră în El Clasico, în Barcelona - Real Madrid din Supercupa Spaniei

Finalul primei părți a furnizat o premieră în istoria El Clasico. A fost pentru prima oară când se marchează trei goluri în prelungirile unei reprize dintre giganții spanioli.

După ce Raphinha a deschis scorul în minutul 36 a urmat un spectacol incredibil. Vinicius e egalat la 1 pentru Real Madrid, după o acțiune individuală superbă, în minutul 45 + 2.

Două minute mai târziu, Robert Lewandowski a readus-o pe Barcelona în avantaj cu un lob elegant. În minutul 45 + 6, Gonzalo Garcia a făcut 2-2 și a stabilit scorul primei reprize, după o fază încâlcită in interiorul careului catalanilor.

Echipele de start în Barcelona - Real Madrid