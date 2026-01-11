Partida Barcelona - Real Madrid, contând pentru finala Supercupei Spaniei, are loc chiar acum și este redată în format LIVE TEXT de către Sport.ro.
Premieră în El Clasico, în Barcelona - Real Madrid din Supercupa Spaniei
Finalul primei părți a furnizat o premieră în istoria El Clasico. A fost pentru prima oară când se marchează trei goluri în prelungirile unei reprize dintre giganții spanioli.
După ce Raphinha a deschis scorul în minutul 36 a urmat un spectacol incredibil. Vinicius e egalat la 1 pentru Real Madrid, după o acțiune individuală superbă, în minutul 45 + 2.
Două minute mai târziu, Robert Lewandowski a readus-o pe Barcelona în avantaj cu un lob elegant. În minutul 45 + 6, Gonzalo Garcia a făcut 2-2 și a stabilit scorul primei reprize, după o fază încâlcită in interiorul careului catalanilor.
Echipele de start în Barcelona - Real Madrid
- Barcelona (4-2-3-1): Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde - De Jong, Pedri - Yamal, Fermin, Raphinha - Lewandowski
- Rezerve: Ter Stegen, Araujo, Ferran, Rashford, Casado, Martin, Roony, Olmo, Bernal, Szczesny, Marques
- Antrenor: Hansi Flick
- Real Madrid (4-3-3): Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras - Camavinga, Tchouameni, Bellingham - Rodrygo, Gonzalo Garcia, Vinicius
- Rezerve: Lunin, Carvajal, Alaba, Mbappe, Arda Guler, Ceballos, Fran Garcia, Rudiger, Mastantuono, Jimenez, Pitarch
- Antrenor: Xabi Alonso