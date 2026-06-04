Portughezii îl acuză de AI pe Florentino Perez. Ce s-a întâmplat

Presa portugheză susţine că filmuleţul în care José Mourinho apare în tricoul echipei Real Madrid ar fi fost generat cu AI. Acest video a fost publicat marţi seară, de preşedintele Realului, Florentino Perez, care candidează pentru realegere.

Florentino Perez, care candidează pentru realegere, i-a răspuns rivalului său, omul de afaceri Enrique Riquelme, cu un videoclip în care apare José Mourinho, fostul antrenor al lui Real Madrid din 2010 până în 2013 şi despre care se aşteaptă să revină în această vară, purtând tricoul lui Real Madrid.

Cu toate acestea, antrenorul portughez ar fi spus clubului său actual, Benfica, cu care are contract până în 2027, că videoclipul este complet fals şi a fost generat de inteligenţa artificială.

Această informaţie a fost relatată de numeroase publicaţii media locale, inclusiv de Record.

Cotidianul sportiv a relatat, de asemenea, că Real Madrid a notificat deja Benfica cu privire la intenţia sa de a plăti 15 milioane de euro pentru a răscumpăra ultimul an de contract al lui José Mourinho.

Aceasta este dorinţa lui Florentino Pérez, care a declarat deja că antrenorul portughez se va întoarce la club dacă va fi reales preşedinte duminică.

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