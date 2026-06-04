S-a aflat noul salariu al lui Cristi Chivu la Inter Milano!

S-a aflat noul salariu al lui Cristi Chivu la Inter Milano! Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu (45 de ani) a avut un sezon de senzație la Inter Milano, reușind să câștige, încă din primul an, atât titlul cât și Coppa Italia.

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Așa cum era de așteptat, la campioana Italiei vor exista mai multe mișcări de trupe, având în vedere că obiectivul pentru sezonul următor va fi unul ambițios. Pe lângă trofeele de pe plan intern, pe care Inter trebuie să le apere, conducerea ar vrea și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League.

Cristi Chivu, salariu de patru milioane de euro la Inter Milano

La Inter Milano a avut loc o ședință-maraton de patru ore, în care s-a discutat viitorul clubului alături de Cristi Chivu. Așa cum era de așteptat, antrenorul va semna și noul contract cu ”nerazzurrii”, după performanțele sale din sezonul 2026-2026.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Chivu va semna o înțelegere valabilă până în sezonul 2028, cu opțiune de prelungire până în 2029. Salariul său va crește considerabil după noul contract, de la 2,5 milioane de euro pe an la patru milioane.

În această perioadă, Inter l-a pierdut deja pe Denzel Dumfries (30 de ani), a cărui clauză de reziliere, de 20 de milioane de euro, va fi plătită de Real Madrid.

Inter nu va sta foarte mult pe gânduri și va ”răspunde” cu un transfer impresionant din Serie A. ”Nerazzurrii” au pus ochii pe Marco Palestra (21 de ani), fundașul dreapta pe care Atalanta l-a împrumutat în sezonul recent încheiat la Cagliari, pentru a prinde minute la cel mai înalt nivel.

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, declarații în presa din Italia

Într-un interviu pentru Tuttomercatoweb, președintele lui Inter Milano, Giuseppe Marotta, a oferit câteva detalii despre ce îl așteaptă pe Cristian Chivu în următorul sezon, după un 2025-2026 perfect pe plan intern, cu titlul în Serie A și Coppa Italia câștigate.

”Nu va fi revoluție, ci evoluție. Echipa are un nucleu bine definit, format din jucători care sunt aici de câțiva ani, și mă refer la Barella, Bastoni și Lautaro, alături de alții. 

Ei contribuie, de asemenea, la transmiterea culturii victoriei noilor veniți. Astăzi este important să o transmitem celor care nu au experiență”, a spus Marrotta.

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