S-a aflat noul salariu al lui Cristi Chivu la Inter Milano!

Așa cum era de așteptat, la campioana Italiei vor exista mai multe mișcări de trupe, având în vedere că obiectivul pentru sezonul următor va fi unul ambițios. Pe lângă trofeele de pe plan intern, pe care Inter trebuie să le apere, conducerea ar vrea și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League.

Cristi Chivu, salariu de patru milioane de euro la Inter Milano

La Inter Milano a avut loc o ședință-maraton de patru ore, în care s-a discutat viitorul clubului alături de Cristi Chivu. Așa cum era de așteptat, antrenorul va semna și noul contract cu ”nerazzurrii”, după performanțele sale din sezonul 2026-2026.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Chivu va semna o înțelegere valabilă până în sezonul 2028, cu opțiune de prelungire până în 2029. Salariul său va crește considerabil după noul contract, de la 2,5 milioane de euro pe an la patru milioane.