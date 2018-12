Pique isi cumpara club de fotbal! Surpriza: e o echipa care a invins Barcelona in trecut! 

Gerard Pique devine patron de club.

Pique se pregateste de retragere si cauta noi oportunitati de afaceri. Fundasul Barcelonei a revolutionat tenisul masculin cu o noua competitie, iar acum se pregateste sa cumpere un club de fotbal. Pique e aproape sa preia clubul FC Andorra, care joaca in regiunea Cataluniei si e inscris in Cupa Spaniei.

Micuta echipa e infiintata in 1942, iar in 1994 a eliminat Barcelona in Cupa Cataluniei si a invins Espanyol in finala. E cea mai importanta performanta reusita de FC Andorra in toata istoria ei.

Pique a anuntat deja ca nu vrea sa se apuce de antrenorat dupa retragere, ci isi doreste sa intre in management.