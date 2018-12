Ultima etapa a grupelor UCL! Meciul serii e Liverpool - Napoli de la 22:00 | TOATE CALCULELE pentru calificare in primavara

09:11

CALCULE PENTRU CALIFICARE IN MECIURILE DE MARTI 11 DECEMBRIE

Grupa A

Atletico Madrid - 12 puncte

Borussia Dortmund - 10 puncte

Club Brugge - 5 puncte

Monaco - 1 punct

Atletico e calificata, iar o victorie cu Brugge ii asigura locul 1 in grupa. Si Borussia e calificata, dar poate obtine locul 1 in grupa daca spaniolii pierd in utlimul meci. Brugge merge in primavara Europa Leauge.

Grupa B

Barcelona - 13 puncte

Tottenham - 7 puncte

Inter - 7 puncte

PSV - 1 punct

Barcelona e castigatoarea grupei. Inter si Tottenham se lupta pentru locul 2 si calificare. Englezii trebuie sa obtina cel putin acelasi rezultat cu Barca pe care il vor obtine italienii cu PSV ca sa se califice in optimi. Inter trebuie sa bata la diferenta mai mare decat Tottenham ca sa se califice.

Grupa C

Napoli - 9 puncte

PSG - 8 puncte

Liverpool - 6 puncte

Steaua Rosie - 4 puncte

Cea mai complicata grupa. Napoli merge mai departe cu un egal cu Liverpool, dar si cu o infrangere la un gol diferenta. PSG se califica daca bate, dar si daca Liverpool nu o invinge pe Napoli. Liverpool are nevoie de victorie 1-0 sau la doua goluri diferenta pentru a merge in optimi. Steaua Rosie pastreaza si ea sanse pentru Europa League daca bate PSG, iar Liverpool pierde.

Grupa D

Porto - 13 puncte

Schalke - 8 puncte

Galatasaray - 4 puncte

Lokomotiv - 3 puncte

Porto si Schalke merg in primavara UCL, indiferent de rezultate. Galatasaray se califica in Europa League daca bate Porto sau daca Lokomotiv pierde cu Schalke. Rusii se califica daca inving, iar turncii se incurca la Porto.