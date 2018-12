Fanii lui Arsenal fac haz de necaz: "Cu punctele astea, suntem peste Barcelona!" :) Cum arata clasamentul

Ce a spus Alexandre Lacazette.

Arsenal a castigat ultimul titlu in Premier League in sezonul 2003/04, atunci cand au incheiat stagiunea fiind neinvinsi. In prezent, londonezii sunt pe locul 5, cu 34 de puncte, dupa un inceput dificil sub comanda lui Unai Emery. Liderul Liverpool se afla la 8 puncte in fata in clasament, dar londonezii spera sa revina in Champions League.

Cu toate acestea, Lacazette spune ca el si colegii sai sunt campioni, dar nu in Anglia, ci in Spania. Francezul a postat un tweet in care compara situatia din LaLiga cu cea din Premeier League, iar Arsenal iese campioana.

"Arsenal este pe 5 in Premier League cu 34 de puncte, dar Barcelona este prima in LaLiga cu 31 de puncte. Suntem campionii Spaniei", s-a amuzat Lacazette.