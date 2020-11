Pique a luat o decizie DE ULTIM MOMENT dupa accidentarea sa! Fundasul IGNORA recomandarile doctorului si NU se opereaza

Gerard Pique (33 ani) a luat o decizie in legatura cu modul in care se recupereaza dupa accidentarea din meciul cu Atletico Madrid.

Fundasul Barcelonei a iesit accidentat in minutul 60 al meciului cu Atletico Madrid, iar in urma testelor a fost diagnosticat cu entorsa de gradul trei la ligamentul intern lateral, dar si cu o accidentare partiala a ligamentului incrucisat anterior.

Pique a mers la Dr. Ramon Cugat, cel care s-a ocupat de operatia lui Ansu Fati, iar in urma consultului, recomandarea acestuia a fost sa se opereze pentru a se asigura ca elimina toate riscurile, cu toate ca timpul de indisponibilitate va fi mai mare.

Cu toate astea, fundasul a ales sa se trateze fara sa se opereze, in ciuda recomandarilor doctorului, iar asta inseamna ca daca totul recurge conform asteptarilor, ar reveni pe teren in 4 luni, nu 6 sau 8, asa cum se preconiza in cazul unei operatii.

Alegerea lui Pique este una riscanta, deoarece ar putea sa nu se recupereze optim si sa se reaccidenteze, ceea ce ar duce la o perioada si mai mare de indisponibilitate. Insa, motivat de varsta sa si de faptul ca in luna februarie va implini 34 de ani, fundasul e constient ca nu mai poate juca multi ani la nivel inalt si incearca sa profite.

