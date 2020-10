Pique a rupt tacerea! "Este revoltator ca au dat bani ca noi sa fim criticati!" Dezvaluiri INCREDIBILE: ce mesaj i-a trimis lui Messi cand si-a anuntat plecarea

Din articol Ce sfaturi i-a dat lui Messi

Gerard Pique a oferit un interviu in care a raspuns mai multor intrebari la care toata lumea astepta o reactie.

Fotbalistul a vorbit despre situatia de la club si despre discutiile pe care le-a avut cu Messi in vara, atunci cand argentinianul a anuntat ca vrea sa plece de la Barcelona.

Pique a declarat, intr-un interviu pentru La Vanguardia, ca i se pare revoltator ca oficialii clubului au platit o companie pentru a-i critica pe jucatori, declarand ca relatia sa cu presedintele Barcelonei este una cordiala.

"Este revoltator faptul ca clubul a cheltuit bani criticandu-ne. Cel care a facut asta inca lucreaza la club si asta este foarte dureros. Ma surprinde faptul ca oameni precum Guardiola, Xavi, Puyol sau Valdes nu sunt in club. Trebuie sa-i pastrezi pentru totdeauna, ei fac parte din istoria Barca", a declarat Pique.

Fundasul a marturisit si care a fost motivul pentru care si-a prelungit contractul cu catalanii: "Barca mi-a dat totul, asa ca m-am pus la dispozitia lor."

Ce sfaturi i-a dat lui Messi



Referitor la relatia cu Messi, Pique a dezvaluit ce i-a spus dupa ce superstarul a anuntat ca se gandeste la o despartire de Barcelona.

"I-am cerut lui Leo sa reziste, Camp Nou trebuie sa-i poarte numele. Messi merita totul.

Nu am avut prea multe contacte cu el in acele zile, a fost o chestiune foarte personala. Imi amintesc ca i-am trimis un mesaj spunandu-i: 'Mai este un an si apoi vin oameni noi. Esti aici de 16 ani... Esti obligat sa te impaci cu el.'

Cum se poate ca cel mai bun jucator din istorie sa se ridice intr-o zi si sa trimita un fax pentru ca simte ca nu-l asculta nimeni din conducere?", a adaugat Pique.