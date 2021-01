"N-am primit aviz sa mergem in cantonament in strainatate!" Iordanescu, inainte de primul meci oficial din 2021! "Jucam impotriva REVELATIEI sezonului"

CFR Cluj joaca primul meci oficial din 2021 joi seara, in compania celor de la Academica Clinceni.

Edi Iordanescu a prefatat prima partida oficiala din 2021 a celor de la CFR Cluj. Tehnicianul a vorbit despre temerile pe care le are in privinta conditiilor de joc si a declarat ca spera ca jucatorii sai sa reuseasca un rezultat bun in fata echipei pe care o considera revelatia sezonului.

"E o situatie fara precedent. Niciodata nu a mai fost pauza competitionala in acest format. Vom incerca sa producem un joc consistent, care sa ne aduca cele trei puncte. Am urmarit si celelalte meciuri care s-au jucat deja si am vazut ca echipele inca isi cauta ritmul, nu a fost consistenta, claritate, in majoritatea jocurilor. E greu, iar terenurile sunt foarte greu practicabile. Ne trebuie, insa, punctele si trebuie sa gasim mijloacele pentru a le obtine.

Pentru mine, Academica Clinceni nu este una dintre revelatii, este revelatia sezonului pana in acest moment. A avut un parcurs fantastic, a avut spirit, atitudine... Este o echipa care a produs foarte multe rezultate bune, mult peste asteptari. In ultimele 8 meciuri nu au suferit infrangeri si asta inseamna ceva, nu multe echipe au reusit un astfel de parcurs. Am in cap si acea serie de 4 victorii consecutive, in fata unor echipe de calibru din campionat.

In plus, este echipa cu a treia cea mai buna aparare din competitie, dar noi avem un obiectiv clar si trebuie sa gasim ritmul necesar, sa luam deciziile corecte in joc si sa fim eficienti ca sa castigam cele 3 puncte extrem de importante pentru a continua lupta pentru titlu", a declarat antrenorul.

Edi Iordanescu a comentat si situatia in care se afla cei de la FCSB, care au plecat in cantonament in Antalya, riscand sa fie trimisi in carantina la revenirea in tara din cauza ca Turcia este pe lista galbena:

"Cred ca regulile sunt facute pentru toti la fel si toti trebuie sa ne supunem. Cei care vor analiza vor vedea daca colegii nostri de competitie au gresit sau nu, dar va spun ca si mie mi-ar fi placut sa putem merge in strainatate si sa putem sa ne organizam un cantonament in care sa nu ne confruntam cu toate aceste probleme de clima, de vreme rece.

Astept sa vad in ce masura se vor rezolva lucrurile. Cand am intrebat, conducerea mi-a spus ca nu am primit aviz pentru a merge in strainatate, ne-ar fi fost permis doar in cazul unor competitii oficiale... Acum incerc sa ma concentrez doar pe munca noastra, pe misiunea noastra", a spus tehnicianul CFR-ului.

Antrenorul campioanei Romaniei a vorbit si despre transferurile pe care si le doreste in aceasta perioada de mercato.

"Mi-as dori unul - doi jucatori, probabil un jucator de profil ofensiv ar fi ceea ce ne-ar trebui cel mai tare. Un mijlocas de creatie care se ne ajute, sa dea un impuls suplimentar la ceea ce inseamna forta noastra de joc. Atat ne-ar trebui si suntem in cautari. Sper sa se rezolve cat mai repede.

In ceea ce inseamna plecari, vom vedea in zilele urmatoare. Nu as vrea, insa, sa ma gasesc in situatia de a avea 3-4-5 jucatori indisponibili din cauza pandemiei si sa raman doar cu 3 solutii. Nu as vrea nici sa am jucatori care sa stea doar in tribuna sau sa fie doar la numar, in lot, dar trebuie sa fim pragmatici si sa putem sa fim acoperiti in orice moment", a adaugat Edi Iordanescu la conferinta de presa.