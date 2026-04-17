Madrilenii au sperat până în ultima clipă la o ”remontada” la Munchen. Au condus cu 3-2, iar jocul părea să meargă spre cele două reprize de prelungiri, până la eliminarea lui Eduardo Camavinga. Cu superioritate numerică pe final, Bayern a forțat și a înscris două goluri prin Luis Diaz și Michael Olise, tranșând calificarea.

În spațiul public au apărute deja primele informații cu privire la schimbările pregătite de Florentino Perez (79 de ani) la echipă. ”Interimarul” Alvaro Arbeloa (43 de ani) nu va fi păstrat, dar vor exista și schimbări în cadrul lotului.

Încă o plecare de la Real Madrid! Fabrizio Romano va dezvălui totul

Pe lângă jucătorii care vor ajunge la final de contract (David Alaba, Antonio Rudiger și Dani Carvajal), un alt jucător va părăsi echipa, dezvăluie jurnalistul Fabrizio Romano.

Reputatul ziarist, specializat în mercato, nu a vrut să-i dezvăluie, momentan, identitatea acestuia, dar s-a limitat să spună că acesta este sub contract cu echipa, astfel că, cel mai probabil, vorbim despre o plecare neașteptată.

”Este cineva care va pleca de la Real Madrid, un jucător sub contract. Vă voi spune despre asta mâine”, a spus Romano.