Comitetul Executiv al FRF s-a adunat joi, în jurul orei 12:00, pentru a discuta mai multe aspecte importante, printre care și numirea noului selecționer.

Răzvan Burleanu a dezvăluit care au fost subiectele dezbătute în cadrul ședinței și a răspuns întrebărilor adresate de jurnaliști.

Florin Prunea l-a criticat din nou pe Răzvan Burleanu: „Ar trebui să-i ceară scuze”

Fostul portar al „Generației de Aur” a vorbit despre discursul pe care l-a avut Răzvan Burleanu în momentul în care a fost întrebat despre Edi Iordănescu.

Florin Prunea consideră că este o lipsă de respect felul în care se raportează președintele FRF la fostul selecționer al naționalei României.

„Începutul face totul în discursul lui Burleanu. Să te referi la Edi Iordănescu, omul care ți-a adus calificare, milioane de euro, iar el să spună că sigur că e supărat, ceva de genul că vulpea când nu ajunge la struguri zice că sunt acri. E exact același mesaj.

Să te folosești de oameni în halul ăsta... Același lucru îl face și în cazul lui Gică Hagi, iar discursul pe care l-a avut nu-i face cinste. Eu cred că ar trebui să-i ceară scuze lui Edi Iordănescu pentru ce a zis acum”, a declarat Florin Prunea la digi sport.

Edi Iordănescu: ”Sunt foarte deranjat”

Iordănescu Jr. a fost deranjat că numele său a fost inclus pe listă și în contextul în care, cel mai probabil, Hagi va fi viitorul selecționer. ”Nu m-a întrebat nimeni dacă-mi doresc”, spune antrenorul care le-a pregătit, printre altele, pe CFR Cluj și FCSB.

„Sunt foarte deranjat de lucrul acesta, să știi! Fraier nu o să fiu niciodată! Nu sunt fericit. Ba mai mult decât atât, sunt dezamăgit de faptul că numele meu este folosit. Din punct de vedere contextual, dacă te raportezi doar micro și vorbim de faptul că Comisia Tehnică mi-a votat numele, sunt fericit și mândru, pentru că știu că sunt niște oameni onorabili.

Dar, în contextul actual, în care lucrurile sunt foarte clare, să-mi pui numele pe o listă formală mi se pare o mare nedreptate! Nu cred că este corect, nu cred că este moral, nu cred că este fair-play față de mine să-mi fie folosit numele. Eu sunt la un telefon distanță. Nici măcar nu m-a întrebat cineva dacă aș fi disponibil! Vorbesc acum, în perioada recentă.

Nu m-a întrebat nimeni dacă mai îmi doresc sau dacă aș lua în calcul să revin. Poți să mă suni să mă întrebi: "Ești dispus să te întorci?". Pot să spun "nu" și atunci cade din start. Sau pot să spun "da". Atunci poți să mă iei în calcul, să mă pui pe o eventuală listă... Dar ca să fiu folosit și să fiu pus pe liste formale... Nu știu de ce. Pentru imagine? În condițiile în care toți știm (n.r. că Hagi este următorul selecționer)...”, a spus Iordănescu, la Iamsport.ro.

De-a lungul carierei, Edi Iordănescu a antrenat opt echipe din România. În ordine, acestea sunt FC Vaslui, Fortuna Brazi, FCM Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș și FCSB.

În perioada 2022-2024, Iordănescu a strâns 28 de meciuri ca selecționer al României (10 victorii, 10 rezultate de egalitate și 8 înfrângeri).

La EURO 2024 a reușit să strângă patru puncte în grupa cu Ucraina, Belgia și Slovacia, iar ”tricolorii” s-au calificat de pe primul loc în fazele eliminatorii, chiar dacă toate echipele au avut același punctaj, iar diferența s-a făcut la golaveraj.