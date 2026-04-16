Scandal în Spania după ce Real Madrid a fost eliminată din Champions League: "Ce nedreptate!"

Scandal în Spania după ce Real Madrid a fost eliminată din Champions League: ”Ce nedreptate!” Liga Campionilor
Real Madrid a fost eliminată din UEFA Champions League de Bayern Munchen, după un meci în care a condus de trei ori și a sperat că poate întoarce rezultatul de 1-2 din tur.

În cele din urmă, bavarezii s-au impus și pe teren propriu, cu două goluri marcate pe finalul partidei de Luis Diaz și Michael Olise, ca urmare a eliminării lui Eduardo Camavinga, după un gest stupid, pentru trangere de timp. Arbitrul Slavko Vincic n-a stat pe gânduri și l-a trimis la vestiare în minutul 86, când părea că meciul se va îndrepta spre prelungiri. S-a terminat 4-3 pentru Bayern, iar bavarezii au obținut biletul pentru semifinale.

Gestul mijlocașului francez a fost condamnat chiar și de presa spaniolă, dar în același timp Marca a catalogat decizia arbitrului ca fiind ”scandaloasă”. 

Scandal în Spania după Bayern - Real Madrid: ”Ce nedreptate!”

După eliminarea lui Real Madrid din UEFA Champions League pare să se fi dus și ultima șansă pentru ”Los Blancos” de a obține un trofeu în acest sezon, în contextul în care titlul în La Liga este foarte departe, distanța față de rivala Barcelona fiind de nouă puncte. În aceste condiții, antrenorul Alvaro Arbeloa (43 de ani) are mari șanse de a fi înlocuit în vară.

”Ce nedreptate!”, a fost titlul dat de publicația spaniolă Marca după partida de la Munchen, care a decis ultima semifinalistă din acest sezon de Champions League.

”O decizie scandaloasă și nedreaptă a arbitrului Vincic, privind o greșeală stupidă a lui Camavinga, care i-ar putea pune în pericol viitorul la Real Madrid, a stricat un meci bine lucrat care s-a încheiat cu o înfrângere, primind două goluri în opt minute”, a mai scris sursa citată anterior.

Bayern - PSG și Atletico - Arsenal în semifinalele UEFA Champions League!

În semifinalele din UEFA Champions League, Bayern Munchen o va întâlni pe PSG în dublă manșă pentru un loc în finala de la Budapesta, în timp ce Atletico Madrid se va duela cu Arsenal pe cealaltă parte a tabloului.

Prima manșă a semifinalelor se va disputa pe 28 și 29 aprilie, în timp ce meciurile retur sunt programate pentru 5 și 6 mai. Potrivit informațiilor oficiale, toate partidele vor începe la ora 22:00.

Haos în aeroporturile din Europa după introducerea noului sistem de control EES. Cozi și întârzieri de ore întregi
Câți bani au primit de la UEFA Atletico, PSG, Arsenal și FC Bayern după calificarea în semifinalele UCL
Basarab Panduru, uluit după faza-cheie care a decis Bayern - Real Madrid: ”O prostie monumentală”
Ce a spus Kompany despre Real Madrid după nebunia de la Munchen: ”Așa sunt mereu”
Două staruri de la Real Madrid s-au luat la ceartă pe teren: ”Ce vrei? Ce vrei? Am zis să taci!”
Alvaro Arbeloa, OUT de la Real Madrid! Florentino Perez are deja două opțiuni
(P) HUAWEI WATCH GT Runner 2. Cel mai ușor ceas de alergare metalic din industrie, pregătit chiar și pentru cinci maratoane la rând
(P) HUAWEI WATCH GT Runner 2. Cel mai ușor ceas de alergare metalic din industrie, pregătit chiar și pentru cinci maratoane la rând
Câți bani au primit de la UEFA Atletico, PSG, Arsenal și FC Bayern după calificarea în semifinalele UCL
Câți bani au primit de la UEFA Atletico, PSG, Arsenal și FC Bayern după calificarea în semifinalele UCL
Basarab Panduru, uluit după faza-cheie care a decis Bayern - Real Madrid: ”O prostie monumentală”
Basarab Panduru, uluit după faza-cheie care a decis Bayern - Real Madrid: ”O prostie monumentală”
Lovitură pentru Cristi Chivu: Inter Milano vrea alt antrenor! ”L-au contactat deja”

Mirel Rădoi, OUT de la FCSB? Reacția lui Gigi Becali

Urmașul lui Rădoi la FCSB? Mihai Stoica, fără dubii: „E antrenorul sezonului în România!“

Adrian Șut dă lovitura după plecarea de la FCSB: 12,5 milioane de dolari!

Louis Munteanu i-a scos din minți pe americani la două luni de la transferul în MLS

Dărâmat, Lamine Yamal a făcut anunțul după Atletico - Barcelona



Alvaro Arbeloa, OUT de la Real Madrid! Florentino Perez are deja două opțiuni
Două staruri de la Real Madrid s-au luat la ceartă pe teren: ”Ce vrei? Ce vrei? Am zis să taci!”
Basarab Panduru, uluit după faza-cheie care a decis Bayern - Real Madrid: ”O prostie monumentală”
Lovitură pentru Cristi Chivu: Inter Milano vrea alt antrenor! ”L-au contactat deja”
Ce gest a făcut Florentino Perez imediat după ce Real Madrid a fost eliminată din Champions League
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Carlo Ancelotti, într-o ipostază cum rar a mai fost văzut. Reacția nervoasă a tehnicianului după accidentarea lui Camavinga
"Vreau să dansez cu Camavinga". Carlo Ancelotti s-a dezlănțuit la sărbătoarea titlului cucerit de Real Madrid
Basarab Panduru, uluit după faza-cheie care a decis Bayern - Real Madrid: ”O prostie monumentală”
Basarab Panduru, uluit după faza-cheie care a decis Bayern - Real Madrid: ”O prostie monumentală”
Ce gest a făcut Florentino Perez imediat după ce Real Madrid a fost eliminată din Champions League
Ce gest a făcut Florentino Perez imediat după ce Real Madrid a fost eliminată din Champions League
stirileprotv Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

