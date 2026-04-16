Scandal în Spania după ce Real Madrid a fost eliminată din Champions League: ”Ce nedreptate!”

În cele din urmă, bavarezii s-au impus și pe teren propriu, cu două goluri marcate pe finalul partidei de Luis Diaz și Michael Olise, ca urmare a eliminării lui Eduardo Camavinga, după un gest stupid, pentru trangere de timp. Arbitrul Slavko Vincic n-a stat pe gânduri și l-a trimis la vestiare în minutul 86, când părea că meciul se va îndrepta spre prelungiri. S-a terminat 4-3 pentru Bayern, iar bavarezii au obținut biletul pentru semifinale.

Gestul mijlocașului francez a fost condamnat chiar și de presa spaniolă, dar în același timp Marca a catalogat decizia arbitrului ca fiind ”scandaloasă”.

Scandal în Spania după Bayern - Real Madrid: ”Ce nedreptate!”

După eliminarea lui Real Madrid din UEFA Champions League pare să se fi dus și ultima șansă pentru ”Los Blancos” de a obține un trofeu în acest sezon, în contextul în care titlul în La Liga este foarte departe, distanța față de rivala Barcelona fiind de nouă puncte. În aceste condiții, antrenorul Alvaro Arbeloa (43 de ani) are mari șanse de a fi înlocuit în vară.

”Ce nedreptate!”, a fost titlul dat de publicația spaniolă Marca după partida de la Munchen, care a decis ultima semifinalistă din acest sezon de Champions League.

”O decizie scandaloasă și nedreaptă a arbitrului Vincic, privind o greșeală stupidă a lui Camavinga, care i-ar putea pune în pericol viitorul la Real Madrid, a stricat un meci bine lucrat care s-a încheiat cu o înfrângere, primind două goluri în opt minute”, a mai scris sursa citată anterior.