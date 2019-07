OFICIAL: Fekir, transferat cu 20.000.000 euro! Surpriza: unde a ajuns fotbalistul pentru care Liverpool voia sa dea 75.000.000 anul trecut

Un jucator dorit de Klopp la Liverpool a ajuns in Primera Division.

Nabil Fekir, jucator care a fost pe lista lui Liverpool, dar si a celor de la Real Madrid, a ajuns in cele din urma in campionatul Spaniei la Betis Sevilla.

Spaniolii au platit catre Lyon, 20 de milioane de euro in schimbul lui Fekir, iar francezii isi pastreaza 20% dintr-un eventual transfer. Impreuna cu Nabil Fekir a venit si fratele acestuia, Yassin Fekir, pentru ca Lyon isi pastreaza 50% daca acesta se va transfera de la Betis la alta formatie.

Klopp l-a vrut anul trecut pe Fekir, dar mutarea a picat din cauza sumei considerata prea mare de catre oficialii de pe Anfield. 75 de milioane de euro a cerut Lyon la acea vreme.

Mijlocasul ofensiv in varsta de 26 de ani era considerat unul dintre cei mai buni fotbalisti de la Lyon, club la care s-a format. A marcat 69 de goluri in 192 de meciuri in triocul lyonezilor si doua goluri pentru nationala Frantei in 21 de meciuri.

60 de milioane de euro este cota lui Fekir pe transfermarkt.com