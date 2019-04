OFICIAL | Betis a cumparat cu 25 de milioane euro un jucator de la PSG si i-a pus imediat clauza de 100 de milioane! La vara ar putea fi revandut!

Real Betis a oficializat transferul lui Giovani Lo Celso de la PSG.

Betis Sevilla l-a cumparat pe argentinianul Giovani Lo Celso de la PSG cu suma de 25 de milioane euro. Formatia spaniola avea o clauza de cumparare definitiva a fotbalistului care a evoluat in ultimul an sub forma de imprumut pe Benito Villamarin.

El Mundo Deportivo anunta ca Betis i-a pus imediat o clauza de reziliere in valoare de 100 de milioane de euro lui Lo Celso, care este in prezent vedeta echipei. El a semnat pana in 2023.

PSG a pastrat 20% dintr-un viitor transfer al mijlocasului sudamerican.

Lo Celso a marcat de 8 ori in actualul sezon din La Liga, in 27 de aparitii, fiind cel mai bun marcator al formatiei aflate pe locul 9 al campionatului spaniol.

In varsta de 23 de ani, Lo Celso a fost crescut de Rosario Central si a evoluat la PSG intre 2016 si 2018.

Pe lista Realului pentru la vara

Betis l-a achizitionat definitiv pe Lo Celso, dar il poate vinde in scurt timp. Presa spaniola a scris recent ca Real Madrid il vrea pe mijlocas si ar putea face o oferta la vara.