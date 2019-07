Alin Tosca, spre Serie A! Ce echipa il vrea dupa ce a fost pus pe liber de Betis! 

Alin Tosca a fost pus pe liber de doua echipe intr-o zi!

Aflat in vacanta, Alin Tosca a primit ieri o veste proasta. PAOK nu l-a cumparat deifinitv de la Betis dupa plecarea lui Razvan Lucescu, iar clubul spaniol i-a reziliat contractul! Alin Tosca este liber de contract acum si poate semna cu oricine!



Lecce il vrea si pe Alin Tosca!

Dupa ce l-a transferat pe Romario Benzar de la FCSB cu 2 milioane de euro, nou-promovata in Serie A Lecce il vrea si pe Alin Tosca pentru banda stanga. Tosca are experienta in prima liga italiana, dupa ce a fost imprumutat in sezonul trecut la Benevento. Betis l-a cumparat de la FCSB in 2017 cu 1 milion de euro.