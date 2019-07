Oferta care i-a pus pe ganduri pe seici! Real pregateste mutarea verii in Europa: cum il poate "fura" pe Neymar de sub nasul Barcelonei

Neymar nu isi mai doreste sa continue la PSG.

Neymar a declarat public ca vrea sa plece de la Paris, iar actiunile sale din ultima perioada demonstreaza clar acest lucru. Singurele variante de transfer pe care le are starul brazilian sunt din Spania.

Barcelona, fostul sau club, si Real Madrid sunt cluburile care incearca sa-l transfere pe Neymar. In timp ce Barcelona a facut o oferta modesta, 40 de milioane plus doi jucatori la schimb, Real a venit cu o propunere pe care seicii o analizeaza atent.

Potrivit MundoDeportivo, Real Madrid le-a oferit celor de la PSG 90 de milioane de euro, plus Gareth Bale. Propunerea "galacticilor" este net superioara celei facute de Barcelona, noteaza jurnalistii spanioli, iar conducerea PSG-ului este tentata sa-i dea curs. Catalanii nu vor sa plateasca o suma prea mare pentru "repatrierea" lui Neymar, ci in schimb vor sa trimita la Paris jucatori care nu mai intra in planurile de viitor de pe Camp Nou.

Cu un jucator care nu isi doreste sa mai continue la club si in lipsa de oferte pe masura pretentiilor, seicii care controleaza PSG-ul sunt tentati sa dea curs propunerii venite de la Madrid.