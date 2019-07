Barcelona il vrea, dar n-are bani sa-l ia! Neymar si-a facut LISTA: cluburile la care mai poate ajunge starul brazilian

Neymar vrea sa plece de la PSG cu orice pret.

Atacantul si-a propus sa paraseasca echipa franceza si face tot posibilul sa isi vada dorinta implinita. Brazilianul nu vede in Ligue 1 un loc in care sa-si continue cariera si stire ca in capitala franceza nu mai este vazut asa cum era la inceput, mai ales ca acum, marele pariu al celor de la PSG a devenit Kylian Mbappe.

Prioritatea lui Neymar este intoarcerea la Barcelona, echipa de care s-a despartit in urma cu 2 ani, cand a semnat cu PSG.

Totusi, Barcelona are probleme in ceea ce priveste transferul starului brazilian. Seful de la PSG, seicul Al-Khelaifi, vrea sa-si recupereze banii platiti pe Neymar in urma cu doi ani si a stabilit un pret de transfer de aproximativ 300 de milioane de euro, suma pe care catalanii nu o pot achita. Barca a incercat diferite combinatii si a facut diverse oferte francezilor, insa acestia nu sunt dispusi sa faca niciun compromis.

Astfel, aflat in impas, Neymar a inceput sa ia in considerare nu alte cluburi si ligi importante din Europa, si nu exclude o mutare la o alta echipa decat Barcelona.

Lista cu alternative a lui Neymar

Real Madrid, Juventus si Bayern Munchen se afla pe lista starului brazilian, noteaza Mundo Deportivo.

Neymar este un vis al lui Florentino Perez si, chiar daca fotbalistul vrea sa revina la Barca, nu exclude posibilitatea de a-si calca putin pe inima si a semna cu rivala directa din La Liga.

Juventus s-a reinventat si este o candidata importanta la trofeul UEFA Champions League in acest sezon, astfel ca Neymar e cu ochii si pe o posibila plecare in Serie A. Alaturi de Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt, Rabiot si Ramsey, Torino s-ar putea dovedi o destinatie de viitor pentru brazilian.

Bayern Munchen nu este in topul preferintelor lui Neymar, insa ar putea fi un loc in care fotbalistul ar fi din nou tratat ca "numarul unu" al echipei.

Timpul il preseaza pe Neymar, pentru ca se apropie incheierea perioadei de transferuri. Italia inchide portile pe 25 august, in timp ce Spania si Germania le inchid pe 2 septembrie.