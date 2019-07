Neymar, AMENINTAT de seful lui PSG: "O sa te antrenezi singur pana in 2022!" Seicii, gata de o decizie RADICALA

Neymar vrea sa plece la Barcelona, insa PSG nu il cedeaza pentru mai putin de 222 de milioane de euro.

Neymar e prizonier in luxul de la PSG. Satul de atitudinea atacantului brazilian, presedintele lui PSG a tipat la jucator si la tatal acestuia si a amenintat ca Neymar se va antrena singur prin parcuri pana in 2022, cand ii expira contractul cu echipa franceza.

Neymar are salariu 47 de milioane de euro pe an, iar Nasser Al Khelaifi l-a asigurat ca il va plati pana la final si il va obliga sa se antreneze singur. Asa a procedat si cu Rabiot in ultimile sase luni, cand mijlocasul s-a antrenat cu echipa a doua, iar apoi a semnat cu Juventus din postura de jucator liber de contract. Totul a pornit de la vestea ca Neymar a acceptat un contract de "doar" 24 de milioane de euro pe sezon din partea Barcelonei.

Potrivit El Pais, tatal lui Neymar i-a raspuns lui Al Khelaifi ca o astfel de decizie ar provoca revolta in cadrul echipei. "Cum sa-l platesti si sa-l tii in afara lotului? Ce o sa spuna jucatorii care isi dau viata pentru echipa? In cateva luni, Mbappe o sa-ti ceara 100 de milioane pe sezon!", a spus tatal lui Neymar.

Potrivit sursei citate, Al Khelaifi a cerut sa nu i se puna rabdarea la incercare si i-a chemat pe cei doi la Paris la negocieri. Neymar inca nu s-a intors la pregatirile de vara ale lui PSG, iar clubul a condamnat atitudinea lui printr-un comunicat de presa. Neymar primea si o prima de buna purtare in fiecare luna, iar aceasta a fost anulata pentru luna iulie.

Potrivit presei din Spania, prima oferta facuta de Barcelona pentru rascumpararea lui Neymar a fost refuzata de PSG. Catalanii au propus 40 de milioane de euro pentru transfer, dar si pe Coutinho si Dembele la pachet. PSG a cerut toata suma de 222 de milioane de euro cat au platit pentru clauza lui Neymar in urma cu doi ani.



Presedinte PSG: Noi suntem clubul fanion al Qatarului, nu putem sa parem incompetenti!

Nasser Al Khelaifi l-a anuntat pe Neymar ca nu poate sa-l vanda pe o suma mai mica deoarece are o reputatie a aparat. E chiar reputatia statului Qatar, cel care investeste miliarde in club. "Nu putem sa parem niste incompetenti", a transmis Al Khelaifi.