ASALTUL Barcelonei pentru revenirea lui Neymar continua! Oferta NEBUNA pregatita pentru PSG: Mbappe este "cheia"

Barcelona continua sa caute solutii pentru readucerea lui Neymar.

Barca il vrea inapoi pe Neymar si pana acum s-a lovit de refuzul celor de la Paris Saint-Germain. Barca i-a oferit pe Coutinho, Rakitic si 40 de milioane de euro, precum si un pachet cu 3 jucatori la alegere dintre Coutinho, Dembele, Umtiti si Semedo. PSG a refuzat insa ofertele.

Conform Sport de Catalunya, Barcelona pregateste un nou plan inspirat chiar de la PSG. Vor sa faca o tranzactie similara cu cea pe care a facut-o PSG cu AS Monaco atunci cand l-a adus pe Kylian Mbappe in 2017! Mai exact, Neymar sa fie imprumutat la Barcelona timp de un an cu o clauza obligatorie de cumparare definitiva.

Este greu insa de crezut ca noua tactica va functiona deoarece PSG doreste sa-l inlocuiasca pe Neymar in aceasta vara, in cazul in care brazilianul va pleca.