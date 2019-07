Motivul pentru care Neymar este DISPERAT sa se intoarca la Barcelona! Decizia de ULTIMA ORA care il distruge pe brazilian: a pierdut 40 de milioane de euro

Neymar este in proces cu Barcelona, fix echipa la care vrea sa se transfere!

Cel mai scump fotbalist din istorie, brazilianul Neymar, primeste lovitura dupa lovitura! La cutite cu cei de la PSG din cauza dorintei de a se intoarce la Barcelona, Neymar a primit o lovitura grea din partea Justitiei. Agentia Tributaria a decis ca prima pentru care Neymar se judeca in continuare cu cei de la Barcelona sa fie confiscata!

Neymar este in proces cu fostul si posibilul viitor club, Barcelona, pentru neplata unei clauze de loialitate in valoare de 40 de milioane de euro, anunta El Mundo! Decizia Tribunalului este ca, in cazul in care Neymar are castig de cauza in cadrul procesului, suma sa fie confiscata! Daca pierde insa procesul cu Barcelona, Neymar trebuie sa plateasca din propriul buzunar aceasta suma! Motivul deciziei este neplata taxelor catre Fiscul Spaniol.

Neymar a primit deja 14 milioane de euro din aceasta prima si trebuie sa o returneze, datoriile lui Neymar fiind de aproximativ 35 de milioane de euro. Procesul a fost in mai multe randuri amanat si complica si mai mult o posibila revenire a lui Neymar la Barca.