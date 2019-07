40 de milioane de euro pentru transferul lui Neymar! OFERTA INCREDIBILA facuta de Barcelona: raspunsul seicilor a venit imediat

Situatia lui Neymar este departe de a fi clara.

Starul brazilian vrea sa plece de la PSG, insa seicii nu sunt dispusi sa renunte in orice conditii la jucatorul pentru care au platit 222 de milioane de euro. Barcelona este deocamdata singurul club care s-a aratat interesant de Neymar, dar oferta catalanilor nici macar nu a fost luata in calcul la Paris.

Potrivit L'Equipe, Barcelona ar fi propus 40 de milioane de euro in schimbul lui Neymat plus Coutinho si Rakitic. Dincolo de faptul ca suma este mult prea mica pentru pretentiile PSG-ului, Barcelona a facut oferta verbal, nu in scris, iar oficialii de la Paris nu au luat-o in serios.

Dincolo de suma de 40 de milioane de euro, nici schimbul de jucatori nu a fost pe placul francezilor. Leonardo, directorul sportiv al celor de la PSG, a precizat pentru sursa citata ca echipa franceza prefera sa aduca jucatorii de care chiar are nevoie, nu fotbalisti inclusi in anumite tranzactii si care nu s-ar incadra in planurile lui Tuchel.