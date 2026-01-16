Kylian Mbappe (27 de ani) nu va fi pe teren la meciul Real Madrid - Levante de sâmbătă, de la ora 15:00, contând pentru etapa a 20-a din La Liga.

Kylian Mbappe, absent la Real Madrid - Levante

După înfrângerea surprinzătoare cu Albacete (2-3) din optimile Cupei Regelui, Alvaro Arbeloa nu va putea conta la debutul său din campionat pe golgheterul Realului.

Sâmbătă Arbeloa va împlini 43 de ani și îl așteaptă de ziua sa o partidă dificilă ca antrenor principal.

Kylian Mbappe continuă să aibă probleme la genunchiul stâng și nu vrea să riște o accidentare mai gravă, informează publicația franceză lequipe.fr.

Starul francez al madrilenilor s-a forțat în Supercupa Spaniei pierdută cu Barcelona (2-3), încercând să aducă un trofeu pe Santiago Bernabeu și să îl salveze pe Xabi Alonso de la concediere.

Mbappe, incert și la Real Madrid - Monaco

Acum Kylian Mbappe se concentrează să se recupereze complet și nu se va afla pe Santiago Bernabeu împotriva celor de la Levante.

Mai mult decât atât, decarul „Los Blancos” este incert și pentru jocul Real Madrid - Monaco, din etapa a 7-a a grupei unice din Liga Campionilor, de pe 20 ianuarie (22:00).