Nume soc pe LISTA NEAGRA a lui Zidane! Real Madrid e gata sa renunte la 16 jucatori

Cei de la Real Madrid sunt decis sa schimbe in totalitate echipa pentru sezonul viitor.

Zinedine Zidane a accepta sa revina la Real Madrid dupa eliminarea din UEFA Champions League, insa antrenorul francez era constient ca urmatoarea perioada de transferuri va duce la o adevarata revolutie in ceea ce priveste lotul echipei. Pentru a putea aduce jucatori importanti precum Eden Hazard sau Paul Pogba, Zidane este gata sa faca sacrificii.

Numai putin de 16 jucatori care apartin de Real Madrid pot sa plece in vara, anunta El Confidencial! Pe lista neagra se afla cateva nume surprinzatoare! In fruntea ei este Gareth Bale, cel care ar urma sa se intoarca in Premier League. Alti jucatori pe care Zidane nu va mai conta sunt Marcos Llorente, Dani Ceballos, Reguilon si Mariano Diaz. Zidane a luat decizia si in ceea ce priveste postul de portar, urmand sa mizeze pe Keylor Navas! Astfel, Zidane nu va mai conta pe Thibaut Courtois si tanarul Andriy Lunin.

Alti 2 jucatori cu nume care pot pleca sunt Raphael Varane, cel care a dat semne ca isi doreste sa plece, si Isco, aflat in aceeasi situatie. Zidane este gata sa si sa faca sacrificii importante, fiind dispus sa renunte la 3 jucatori extrem de importanti in primul mandat, insa care au ajuns la o varsta: Marcelo, Luka Modric si Toni Kroos ar putea fi lasati sa plece cat timp Real mai poate obtine o suma frumoasa de pe urma lor.

Zidane vrea sa renunte si la jucatorii care sunt in acest moment imprumutati la alte cluburi: Mateo Kovacic, Martin Odegaard, Raul de Tomas si Borja Mayoral. Zidane vrea ca situatiile celor care urmeaza sa plece sa fie rezolvate cat mai rapid pentru a putea construi o echipa cu care sa atace titlu in La Liga si al 4-lea trofeu in UEFA Champions League cu el pe banca.