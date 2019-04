Anuntul final al lui Mbappe despre transferul MILENIULUI la Real! Ce mesaj i-a transmis lui Zidane

Intrebat chiar pe gazon, dupa finalulul meciului cu Monaco (3-1), daca are de gand sa negocieze cu Real Madrid, Mbappe a fost categoric. Vrea sa ramana la PSG si sa lupte pentru castigarea Champions League in 2020.

"Sunt sigur ca voi ramane aici. Sunt implicat in acest proiect. E bine pentru Real Madrid ca-l are pe Zidane. O sa ma uit la meciurile lor ca un admirator", a spus Mbappe.

Dupa hattrick-ul cu Monaco, Mbappe a ajuns la 30 de goluri marcate in acest sezon doar in campionat si e singurul adversar real al lui Messi pentru castigarea Balonului de Aur.

Imediat dupa ce l-a pus din nou antrenor pe Zidane, Florentino Perez a recunsocut ca Mbappe se afla pe lista sa. "Decat sa dau 180 de milioane si sa nu confirme, mai bine platesc 300 si il aduc pe jucatorul de astazi" - a spus Perez in urma cu o luna.



