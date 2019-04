Primul TRANSFER "GALACTIC" al verii: Real da marea lovitura a sezonului! Va fi cel mai bine platit jucator din lotul lui Zidane: salariul e urias

Real Madrid nu se uita la bani cand vine vorba de perioada de transferuri din vara.

Dupa un sezon ratat complet in care "galacticii" nu si-au indeplinit nici macar unul dintre obiectivele majore, Zidane a primit mana libera din partea lui Florentino Perez sa refaca echipa din temelii.

Prima mutare pe care francezul vrea o sa faca in vara este aducerea lui Pogba de la Manchester United. Potrivit AS, in cale transferului lui Pogba stau in acest moment doua piedici importante, dar jurnalistii spanioli sunt convinsi ca Zidane va reusi sa-si duca planul la bun sfarsit.

Primul obstacol ar fi cel al salariului jucatorului. In acest moment, Pogba primeste 17 milioane de euro net de la Manchester United si, evident, nu ar veni la Real pentru mai putin. Daca madrilenii ii vor indeplini aceasta conditie, si o vor face sustin cei de la AS avand in vedere ca este cerinta clara a antrenorului, Pogba va deveni cel mai bine platit jucator din lotul Realului. Bale, cu 15 milioane de euro, si Sergio Ramos cu 11,8 milioane sunt in acest moment cei mai bine platiti jucatori de la Real.

A doua problema ar fi reprezentata de Mino Raiola, impresarul lui Pogba. Relatia dintre Raiola si Real Madrid este una cat se poate de rece, dar cele doua parti ar putea inchide ochii de aceasta data pentru realizarea transferului, mai noteaza AS.