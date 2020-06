"Un antrenor simte cand un jucator vrea sa joace. Lui nu pare sa-i pese!" Ce se intampla in vestiarul lui Real Madrid intre Zidane si Bale

Au aparut noi informatii cu privire la relatia lui Zidane cu jucatorul care ii da cele mai mari batai de cap in vestiarul lui Real Madrid.

Este vorba despre Gareth Bale, despre care se stie ca nu se intelege prea bine cu tehnicianul francez care-l lasa de cele mai multe ori pe banca.

Acum, un fost jucator si antrenor al lui Real Madrid, Jorge Valdano, a povestit ce se intampla intre cei doi. Potrivit acestuia, atacantul nu se afla pe lista de favoriti ai lui Zidane pentru ca nu arata ca ii pasa.

"Zidane are nevoie de toti jucatorii pentru meciurile ramase in acest sezon competitional, mai ales ca lupta este stransa in fruntea clasamentului. Totusi, cred ca drumul lui Bale se va incheia curand. La un moment dat, el va fi dat la o parte. Cred, de asemenea, ca lui Bale oricum nu-i prea pasa, iar un antrenor stie, simte cand un jucator isi doreste sa joace sau nu", a declarat Valdano pentru Onda Cero.

In ultimele 7 partide, Gareth Bale a evoluat doar 47 de minute, iar fanii continua sa se intrebe cat va mai rezista el la Real Madrid in conditiile actuale. Galezul a ajuns pe Santiago Bernabeu in 2013, cucerind in cele 7 sezoane petrecute in tricoul "galacticilor" 4 trofee Champions League, un titlu in La Liga si 3 trofee ale Cupei Mondiale a cluburilor.