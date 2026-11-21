Antrenorul lui Celta Vigo, Claudio Giraldez, a decis să îi acorde încredere portarului român încă din primul minut al partidei din etapa a 12-a din La Liga. Este prima apariție a goalkeeper-ului după ce a respins convocarea pentru meciurile cu Polonia, scor 2-1, și Bosnia, scor 1-2.
Radu a anunțat din timp Federația Română de Fotbal că nu poate ajunge la cantonamentul de la Mogoșoaia, invocând probleme medicale la umărul drept. Indisponibilitatea sa s-a confirmat anterior în Cupa Spaniei, unde Giraldez nu l-a folosit în victoria cu Salamanca, scor 5-0, postul de titular fiind ocupat atunci de turcul Altay Bayindir.
Echipele de start pentru meciul de pe „Santiago Bernabeu”
Pentru confruntarea din capitala Spaniei, Celta Vigo evoluează în sistemul 3-4-3, cu Radu – Rodriguez, Lago, Alonso – Carreira, Burcio, Moriba, Galan – Alvarez, Duran, Swedberg. De cealaltă parte, Jose Mourinho a trimis pe teren un 4-4-2 format din Courtois – Alexander-Arnold, Huijsen, Konate, Carreras – Guler, Camavinga, Silva, Bellingham, Mbappe, Diomande.
Trupa lui Ionuț Radu ocupă locul 13 în clasament, cu 13 puncte, având un avans de doar două lungimi față de Levante, echipa aflată pe prima poziție retrogradabilă. Așadar, un rezultat pozitiv ar distanța-o pe Celta Vigo de zona periculoasă a clasamentului.
De partea cealaltă, Real Madrid se află pe locul 2, la trei puncte în spatele liderului Barcelona, iar un succes contra lui Ionuț Radu ar egala situația în fruntea clasamentului, cel puțin până duminică, 22 noiembrie, când catalanii primesc vizita lui Villarreal pe Camp Nou, de la ora 15:00.