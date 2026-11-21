Antrenorul lui Celta Vigo, Claudio Giraldez, a decis să îi acorde încredere portarului român încă din primul minut al partidei din etapa a 12-a din La Liga. Este prima apariție a goalkeeper-ului după ce a respins convocarea pentru meciurile cu Polonia, scor 2-1, și Bosnia, scor 1-2.

Radu a anunțat din timp Federația Română de Fotbal că nu poate ajunge la cantonamentul de la Mogoșoaia, invocând probleme medicale la umărul drept. Indisponibilitatea sa s-a confirmat anterior în Cupa Spaniei, unde Giraldez nu l-a folosit în victoria cu Salamanca, scor 5-0, postul de titular fiind ocupat atunci de turcul Altay Bayindir.