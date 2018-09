Nimeni nu mai credea ca acest transfer este posibil! Anuntul neasteptat facut astazi: unde poate ajunge Messi

Desi s-a vorbit de nenumarate ori de-a lungul timpului de o plecare a lui Messi de la Barca, acesta a ramas la echipa la care a crescut.

Desi a declarat in mai multe randuri ca singura echipa la care ar pleca de la Barca este Newell's Old Boys, Leo Messi este ademenit in Major League Soccer. Noua franciza a lui David Beckham, Inter Miami FC, vrea sa-l aiba la echipa pe Leo Messi atunci cand va debuta in MLS in sezonul 2020/2021.

Times anunta ca Messi este principala tinta a lui Beckham, insa momentan nu a existat un contact intre cele doua parti. Messi ar avea 33 de ani in acel moment iar sperantele lui Beckham sunt ca Messi va alege sa nu isi mai prelungeasca actuala intelegere cu Barca, care expira la finalul sezonului 2020/2021, iar Barca ar ceda pentru o suma mai mica pentru a nu-l pierde gratis.

Beckham mizeaza si pe faptul ca 70% din populatia din Miami este latino-americana, ceea ce l-ar putea convinge pe Messi sa accepte o asemenea mutare. Inter Miami FC nu are momentan un stadion, asteptand rezultatul referendumului din luna noiembrie pentru a li se aproba locatia noii arene.