SUPER TRANSFERUL pregatit de Barca, BLOCAT de Messi: "Mai bine platiti 100 de milioane pentru un star!" Jucatorul "INTERZIS" pe Camp Nou

Barcelona vrea sa dea in perioada de transferuri din iarna o noua lovitura.

Catalanii au pregatit 80 de milioane de euro pentru transferul pustiului care impresioneaza in Europa in acest moment. Frenkie de Jong, mijlocasul in varsta de 21 de ani al lui Ajax, se afla de mai mult timp pe lista Barcelonei, iar oficialii de pe Camp Nou vor sa faca o oferta concreta in iarna.

Potrivit presei spaniole, Barcelona este dispusa sa plateasca 80 de milioane de euro pentru jucatorul care are si doua selectii in nationala de seniori a Olandei. Catalanii au insa o problema majora. Omul numarul unu al echipei si liderul din vestiar, Lionel Messi, nu este de acord cu mutarea.

De Jong se mai afla si pe lista celor de la PSG, Manchester City sau Real Madrid, iar Barcelona vrea sa-l aduca inca din iarna. Messi se opune transferului. Argentinianul ar vrea ca in locul tanarului olandez sa fie adus un jucator cu experienta la nivel international. Pogba este preferatul lui Messi. "Decat sa platiti 80 de milioane de euro pentru un copil, mai bine platiti 100 de milioane de euro pentru un super star", ar fi fost mesajul transmis de Messi conducatorilor.