Va investi Donald Trump intr-un club de fotbal? Favorita e echipa lui David Beckham din Miami

Fostul presedinte american este un mare iubitor al fotbalului.

In tinerete, Trump a fost un jucator talentat de baseball si a mai practicat baschet, fotbal american, fotbal, bowling si lupte, apoi a sponsorizat tururi cicliste si competitii cu barci de mare viteza si a organizat in hotelurile sale meciuri de box profesionist si de professional wrestling. La inceputul anilor '80, miliardarul american a investit 9 milioane de dolari in New Jersey Generals, care a jucat doua sezoane in United States Football League. Clubul era insolvent, iar investitia lui Trump a facut ca franciza sa devina una dintre cele mai puternice din liga, inainte ca aceasta sa dea faliment, dupa ce a primit daune de doar 3.76 dolari, in urma unui proces intentat rivalei NFL, in care cerea sa i se achite de 1.6 miliarde de dolari din cauza incalcarilor legilor antitrust.

In 2015, Trump a vrut sa cumpere clubul columbian de fotbal Atletico Nacional Medellin, alaturi de italianul Alessandro Proto. Cei doi afaceristi ar fi facut o oferta de 100 de milioane de dolari, dar holdingul Organizacion Ardila Lulle a cerut 150 de milioane de dolari pentru cedarea echipei. Clubul fusese finantat in trecut de Pablo Escobar, cel mai mare narcotraficant din istorie, si este considerat cea mai puternica organizatie sportiva din Columbia, cu 16 titluri nationale si doua Copa Libertadores in palmares. "Vor 150 de milioane de dolari in schimbul clubului, dar noi am oferit 100 de milioane. Propunerea e inacceptabila, poate cred ca suntem prosti. Nu vom oferi mai mult, afacerea e inchisa. Acum evaluam cumpararea altor cluburi din Columbia, dar si din alte tari", spunea Trump, care a renuntat la idee, dupa ce si-a anuntat candidatura la functia de presedinte al SUA.

Nu sunt singurele legaturi ale fostului sef de la Casa Alba cu fotbalul. Barron, fiul acestuia a jucat pentru echipele de juniori ale clubului DC United. "Fiul meu Barron iubeste fotbalul, iar fotbalul este unul dintre sporturile cu cea mai rapida crestere din lume", spunea fostul presedinte american. In plus, Trump a fost decisiv in obtinerea organizarii Cupei Mondiale din 2026 de catre SUA, Mexic si Canada, dupa ce a oferit garantii guvernamentale si i-a trimis mai multe scrisori de intentie lui Gianni Infantino, presedintele FIFA. Politicianul a vrut si ca Jocurile Olimpice din 2024 sa fie organizate de Statele Unite, dar CIO a trimis competitia la Paris, in detrimentul Los Angeles-ului, orasul californian primind editia din 2028. De asemenea, familia Glazer, care detine Manchester United, este foarte apropiata de Trump si a donat sume importante pentru cursele electorale ale politicianului si pentru Partidul Republican.

In acelasi timp, Melania Trump, care s-a nascut in Slovenia si a locuit la Paris si Milano, datorita carierei de model, iubeste fotbalul si este fan PSG si AC Milan. Foarte popular in sudul Statelor United, Donald Trump s-a retras la resortul Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida. Presa americana a speculat ca, dupa ce s-a indepartat de fotbalul american, baschet si baseball pentru ca echipele au permis ca jucatorii sa ingenuncheze in timpul intonarii imnului, Trump ar putea deveni sponsor sau actionar la Inter Miami FC sau la Orlando City SC, cele doua cluburi din Florida care evolueaza in Major League Soccer. Prima echipa este detinuta de un grup de milionari din care face parte si David Beckham, iar brazilianul Flavio Augusto da Silva, care detine pachetul majoritar de actiuni al clubului din Orlando, a anuntat ca e dispus sa primeasca alti investitori alaturi de el. Printre orasele gazda ale Mondialului din 2026 urmeaza sa se gaseasca Miami (Hard Rock Stadium - 65.000 locuri) si Orlando (Camping World Stadium - 60.000 locuri).