"L-am gasit pe Messi la ora 2, singur, plangand ca un copil care si-a pierdut mama!" Dezvaluire incredibila despre cel mai NEGRU moment din cariera lui Messi

Acesta a fost cel mai dureros moment din cariera lui Messi.

La doar 31 de ani, Leo Messi a avut deja o cariera cu adevarat fabuloasa, castigand aproape toate trofeele pentru care s-a luptat. Considerat de multi cel mai bun jucator din istoria fotbalului, Messi a trecut insa si prin momente nefericite. Cel mai prost a avut loc in 2016, dupa infrangerea dureroasa de la Copa America Centenario.

Elvio Paolorosso, preparatorul fizic din echipa lui Tata Martino, a dezvaluit cum a trait Messi in orele dupa acea infrangere dureroasa: "Atmosfera din vestiar dupa Copa America era dureroasa, insa cel mai rau moment a venit dupa.



Pe la 2 noaptea, l-am gasit pe Messi in vestiar, singur-singurel, plangand ca un copil care si-a pierdut mama. Era acolo, pe cont propriu, fara cineva care sa-l poata consola. Asa ca l-am luat in brate si am plans impreuna.



L-am pregatit pe Messi si la Barcelona, si la Argentina, si din partea lui am avut parte numai de multumiri" a mai spus Paolorosso.