"M-a sunat MM si m-a rugat sa nu-l iau, ca ne facem de ras!" Dezvaluirile din vestiarul FCSB facute de Becali: "E ca Messi, ca Neymar si Ronaldo! Toti sunt incantati de el"

MM s-a opus transferului cand Becali era in negocieri cu Botosaniul, dar acum e incantat de jucator!

Stoica a crezut ca Becali plateste prea mult pentru Morutan. FCSB l-a laut cu un milion pe pustiul de 19 ani.

"M-a sunat MM si m-a rugat frumos sa termin cu Morutan. Cum sa dai 700 000 pe Morutan, ne facem de ras? Nu mi-l dadea cu 700 000, am dat un milion. Acum Mihai e incantat de el. Si Man, si Coman pot fi foarte valorosi. Morutan e special! Cum sunt Messi, Neymar, Ronaldo. Dribleaza doi, trei jucatori in viteza, asa face. Poate deveni special, are ceva care-l recomanda sa devina special. Nu-l compar eu cu Messi, dar vreau sa spun ca e un fotbalist care poate fi mare. Nu mai zic de sume de vanzare.

N-are rost sa vorbesc de sume de milioane si de zeci de milioane. Chiar daca vorbeam in gol, poate ma auzeau unul, doi. Important e sa vorbeasca cineva, undeva. Acum n-are rost sa vorbesc de sume, nu sunt in Europa, cine ma aude? La revedere acum cu zecile de milioane, cu sutele de milioane. Sa ma intrebati la anul prin aprilie, mai! Ca sa le creasca acum cota, trebuie Liga Campionilor si echipa nationala. La nationala... mai greu. La U21 se face imaginea, acolo pun ochii pe ei. Cine vrea sa-i cumpere, vrea sa-i vada in Liga cu Barcelona, cu Manchester United, cu echipele astea", a spus Becali la PRO X.