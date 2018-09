"Dar Messi nu arata ASA!" Dezvaluire incredibila despre Cristiano Ronaldo! Ce facea in timp ce statea GOL in fata oglinzii

O noua carte dezvaluie un obicei amuzant al lui Ronaldo in vestiar.

Ajuns la Manchester United in 2003, Cristiano Ronaldo nu a avut nevoie de mult timp pentru a ajunge in elita fotbalului mondial. Insa starul portughez a fost si tinta tachinarilor colegilor de pe Old Trafford.

Fostul atacant al lui Liverpool si al nationalei Angliei, Peter Crouch, povesteste in noua sa carte: "Rio Ferdinand ne-a spunea povesti despre cum statea Cristiano Ronaldo gol in fata oglinzii, isi trecea mana prin par si spunea: <<Wow. Sunt frumos!>>.

Ceilalti jucatori de la United incercau sa-l tachinez spunandu-i: <<Ce conteaza, Messi este un jucator mai bun ca tine>>. Iar raspunsul lui Ronado: <<Ah, da. Dar Messi nu arata asa>>" povesteste Crouch.

Cristiano Ronaldo s-a transferat apoi la Real Madrid in 2009 pentru o suma record la acea vreme si, in aceasta vara, dupa 4 Ligi ale Campionilor castigate cu Real, s-a transferat la Juventus Torino.